Rinnovo Leao, per trattenerlo serve ingaggio da top player

La scadenza del contratto è nel 2024 ma è necessario arrivare al rinnovo quanto prima per Rafael Leao con il Milan

La scadenza del contratto è nel 2024 ma è necessario arrivare al rinnovo quanto prima per Rafael Leao con il Milan.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i rossoneri per far firmare il portoghese devono arrivare a una cifra vicina ai 7 milioni. Una cifra importante, da star, per l’attaccante ma necessaria per non perderlo a zero.