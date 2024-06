Rinnovo Jovic Milan, tutto confermato per l’attaccante: resterà in rossonero ULTIME

Rinnovo Jovic Milan, tutto confermato per l’attaccante: resterà in rossonero. Le ULTIME sul centravanti del Diavolo

Sono stati sistemati anche gli ultimi dettagli per quanto riguarda il rinnovo di Luka Jovic col mercato Milan. Come riportato da Matteo Moretto su X l’accordo è stato raggiunto al 100%.

Accordo per un altro anno con l’attaccante serbo con l’opzione di rinnovare per un altro anno durante l’estate 2025: il futuro del serbo, che adesso è impegnato a Euro2024, è destinato a essere in rossonero.