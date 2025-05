Coppa Italia Milan, il club rossonero porterà a Roma in treno tutti i dipendenti inclusi i famigliari: grande carica per la conquista del trofeo

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha ideato una bellissima iniziativa in vista della finale di Coppa Italia in programma a Roma mercoledì 14 maggio contro il Bologna di Vincenzo Italiano (peraltro avversario anche stasera in campionato).

Il club rossonero porterà nella Capitale, in treno, tutti i dipendenti e i familiari degli stessi. Una grande carica per cercare di affrontare il viaggio di ritorno con il trofeo tra le mani e un rinnovato spirito di felicità.