Rinnovo Jovic, tutto congelato! Il Milan sta puntando questo sostituto: cosa succede e tutte le ultimissime

Non è stato ancora completamente definito il futuro di Luka Jovic, legato al Milan da un contratto in scadenza al termine di questa stagione.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il centravanti serbo potrebbe restare come vice del nuovo numero 9 che verrà acquistato in estate, ma non è da escludere che il club possa farlo partire e ripiegare su Denkey come nuovo attaccante di riserva.