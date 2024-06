Rinnovo Jovic, attaccante SPIAZZATO! Comunicazione improvvisa, non se lo aspettava. Cosa è SUCCESSO

Rinnovo Jovic, attaccante spiazzato dalla comunicazione del Milan: proposto il prolungamento di un solo anno e il ruolo di terza punta

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan nelle prossime settimane dovrà anche risolvere la questione legata al futuro di Luka Jovic, attaccante in scadenza a giugno. L’attaccante, che aveva chiesto un biennale a cifre leggermente più alte di quelle attuali, è stato avvisato dalla dirigenza rossonera.

Il Diavolo vuole acquistare due punte in estate e dunque a Jovic è stato prospettato il rinnovo annuale (attivando una delle clausole presenti nel contratto) ed il ruolo di terza punta in rosa alle stesse cifre percepite quest’anno, ovvero 2.5 milioni. Riflessioni in corso.