Ibrahimovic, decisione a sorpresa: cosa succede per il rinnovo

L’infortunio alla coscia non distoglie Zlatan Ibrahimovic dal suo proposito: all’orizzonte c’è il rinnovo con il Milan

Zlatan Ibrahimovic ha le idee chiare sul proprio futuro. Come riferito da gazzetta.it, l’infortunio alla coscia destra subito in Nazionale e che lo terrà fuori almeno 2 settimane, non cambia i piani per il futuro.

Il centravanti svedese vuole rinnovare con il Milan: le prossime settimane saranno quelle utili per l’incontro decisivo.