Rinnovo Gabbia, via libera del difensore: cifre e dettagli, fumata bianca vicinissima con il Milan

Rinnovo Gabbia, il difensore è ad un passo dal rinnovo del contratto con il Milan: cifre e dettagli, fumata bianca vicinissima

Intervenuto sul proprio profilo di X, Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha fornito questo aggiornamento sul calciomercato Milan relativo al rinnovo di Matteo Gabbia, attualmente in scadenza a giugno del 2026:

PAROLE – «Il Milan è in trattativa avanzata per il rinnovo di Matteo Gabbia. Negli ultimi giorni c’è stato un incontro con il suo agente per avvicinarsi ulteriormente all’intesa finale. La distanza tra domanda e offerta è minima e si può chiudere sui 2 milioni di euro netti bonus compresi. Nuova scadenza: 2028+1 oppure 2029. Gabbia vuole fortemente restare in rossonero».