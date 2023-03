Rinnovo Chaka Traoré : il piano del Milan per l’attaccante

Chaka Traorè sta brillando sempre di più con il Milan Primavera. Il piano dei rossoneri per il rinnovo dell’attaccante

secondo quanto riportato da Calciomercato.com ci sono diversi interessamenti sia dall’Italia sia dall’estero, ma l’intenzione del Milan è arrivare presto a un accordo con i suoi rappresentanti. Maldini è convinto che la firma non sia in discussione ma serve mettere nero su bianco per evitare ogni sorpresa.