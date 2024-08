Rinnovo Calabria, fase di STALLO ma il futuro non è in BILICO: L’ANEDDOTO spiega TUTTO

Rinnovo Calabria, fase di stallo per il rinnovo ma il futuro non è in bilico: il capitano rossonero sarà l’alternativa ad Emerson Royal

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’imminente arrivo di Emerson Royal nel calciomercato Milan non cambierà il futuro di Davide Calabria. I discorsi per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno del 2025 sono in stallo ma la permanenza non è in discussione.

Con l’infortunio di Florenzi, Calabria occuperà il ruolo di alternativa di Emerson Royal. A mercato chiuso verranno ripresi i dialoghi per cercare di arrivare ad un accordo.