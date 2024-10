Rinnovo Calabria, l’ultimo aggiornamento è una sentenza sul futuro! Cosa succederà a gennaio

Rinnovo Calabria, l’ultimo aggiornamento non lascia scampo sul futuro: futuro in rossonero sempre più difficile. Ultime

Come riportato da Carlo Pellegatti, noto giornalista, intervenuto sul proprio profilo Youtube, il rinnovo di Davide Calabria nel calciomercato Milan è sempre più lontano. I rossoneri non hanno ancora comunicato nulla al capitano che ha il contratto in scadenza a giugno del 2025.

Ad oggi l’addio a parametro zero appare certo anche se non è affatto escluso una cessione con 6 mesi d’anticipo, e dunque già a gennaio. Prossime settimane decisive in un senso o nell’altro.