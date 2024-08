Rinnovi Theo Hernandez e Maignan, arriva l’ANNUNCIO di Ibrahimovic: «È tutto OK, noi sappiamo che…». Le dichiarazioni del dirigente

Zlatan Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa per analizzare la situazione legata ai rinnovi dei due rossoneri Theo Hernandez e Maignan. I dialoghi, soprattutto con il portiere, stanno andando avanti da tempo ma per il momento non sembra esserci fretta.

SUI RINNOVI DI THEO E MAIGNAN – «Stiamo parlando, è tutto ok. Sappiamo cosa vogliono e loro sanno cosa vogliamo noi. Non c’è fretta».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI IBRAHIMOVIC