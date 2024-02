Rigore Milan Atalanta, Calvarese boccia Orsato: «L’intensità del contatto non è sufficiente». La sua analisi

L’ex arbitro Giampaolo Calvarese è intervenuto sulle colonne di Tuttosport per commentare la decisione di Orsato di concedere, una volta richiamato dal Var, il rigore ai bergamaschi sul contatto Giroud-Holm in Milan–Atalanta.

CALVARESE – «L’episodio più discusso è quello del colpo di Olivier Giroud a Emil Holm da cui deriva il rigore. L’intensità del contatto non è sufficiente per giustificare l’estrema punizione. Lo stesso Holm d’altro canto si tocca la testa e non il busto, dove ha ricevuto il calcio. La chiamata del Var Irrati (anche lui di livello mondiale) si spiega alla luce di una soglia d’intervento che in Serie A è ormai troppo bassa. Esagerato il giallo per Rafael Leao, per proteste: l’attaccante lamenta un mancato giallo per Giorgio Scalvini dopo i molti falli commessi dall’atalantino»