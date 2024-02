Rigore Atalanta, l’ex arbitro Casarin va all’attacco: «Episodio ridicolo, mi auguro che…». Le sue dichiarazioni

L’ex arbitro Casarin ha analizzato l’episodio del rigore assegnato ai bergamaschi in Milan-Atalanta: il suo commento ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Radio Rai 1.

RIGORE ATALANTA – «Il discorso è semplice e fa parte della categoria dei rigorini e tutti ne hanno ricevuti e altri subiti. Tanti lo hanno accettato cinque anni fa ed è ridicolo. Orsato non può vedere quindi c’è Irrati che è il più bravo Var al mondo che vede in Tv che aggrava i contatti. L’arbitro va al monitor e si fida del suo collega. Speriamo non capiti più»