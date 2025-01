Ricci Milan, il centrocampista è il primo obiettivo del club per la mediana: offerta pronta, i tifosi sognano

Ricci Milan, il centrocampista del Torino è il primo obiettivo del club rossonero per la mediana: tentativo già a gennaio

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha individuato in Samuele Ricci l’obiettivo primario per il centrocampo:

PAROLE – «Oltre 100 partite in granata, capitano e faro della squadra di Vanoli, il classe 2001 sta facendo girare parecchie teste: a partire da Inter e squadre di Premier, fino allo stesso Milan. I rossoneri lo seguono da tempo e hanno già avuto qualche contatto preliminare con il suo entourage. A differenza di quanto successo con altre bandiere granata in passato, Ricci ha di recente prolungato il contratto fino a giugno 2028, una mano tesa verso il presidente Cairo con il quale c’è un gentleman agreement: dovessero arrivare proposte dai 20/25 milioni in su, il centrocampista sarebbe libero di partire. Per ora il Milan ha altre priorità e, nella ricerca del centrocampista, vorrebbe magari trovare soluzioni a costi più contenuti. In estate invece i discorsi potrebbero essere diversi e riattivati con il Torino. Fondamentale per muoversi sul mercato – e per capire le mosse sullo stesso – resta l’analisi delle liste da presentare all’Uefa per la Champions League. Dopo la prima, valida per la fase del campionato, ce ne sarà un’altra nella quale sarà possibile fare 3 modifiche. In quella degli over 22, saranno da aggiungere Walker e Gimenez, dovesse arrivare, e a fargli posto dovrebbero essere Emerson e Jovic. I nuovi acquisti, non solo per gennaio ma anche in ottica estate, dovranno certamente strizzare l’occhio a queste dinamiche anche perché tra qualche mese la situazione liste potrebbe essere ancora più intricata. Dei giocatori formati in Italia infatti resterà solo Sportiello, mentre tra quelli formati nel club ci sarà il solo Gabbia. Sarà necessario trovarne altri, innesti utili in campo e da prendere nei club italiani. Grandi manovre anche nell’altra parte della lista, quella degli over 22, lista dalla quale dovrebbero uscire, grazie alle partenze, giocatori come Okafor, Chukwueze, Abraham, Loftus-Cheek ed Emerson».