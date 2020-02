Ricardo Rodriguez premiato “Man of the match” nella vittoria del PSV

Terza soddisfazione nel giro di una settimana per i giocatori che hanno lasciato Milanello a gennaio: è il turno di Rodriguez

Dopo la rete di Piatek e quella di Borini, decisiva per il successo del Verona sulla Juventus, ieri sera ora è il turno anche per Ricardo Rodriguez di prendersi le prime soddisfazioni dopo la partenza dal Milan. Il terzino svizzero è stato infatti eletto “man of the match” nella sfida vinta ieri dal suo PSV contro il Willem II.

Con questo successo la formazione di Eindhoven si porta così ad una sola lunghezza dal Willem II.