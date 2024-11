Retegui batte Adli e altri 4 big della Serie A: è lui il miglior giocatore di ottobre. La motivazione del premio al bomber dell’Atalanta

Retegui ha vinto il premio di miglior giocatore del mese di ottobre della Serie A, battendo Adli (in prestito alla Fiorentina dal Milan) e altri 4 big del campionato come Conceicao, Kvaratskhelia, Nuno Tavarer e Thuram dell’Inter.

Questa la motivazione della scelta di premiare il bomber dell’Atalanta spiegata da De Siervo.

LA SPIEGAZIONE – L’apporto di Mateo Retegui al rendimento della Atalanta in questa prima parte di stagione è stato impressionante, tra i migliori di sempre per un attaccante al debutto con una nuova maglia in Serie A. Infatti le sei reti siglate nel solo mese di ottobre hanno permesso al bomber della Nazionale di portarsi in vetta alla classifica cannonieri raggiungendo già la doppia cifra dopo sole 12 giornate. Retegui, arrivato a Bergamo in una brillante operazione lampo di mercato, rappresenta l`ennesima scelta perfetta di un’Atalanta che col suo gioco offensivo e spettacolare sa esaltare i propri attaccanti come poche altre squadre al mondo