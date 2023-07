Retegui Milan, sfuma il colpo? Il Genoa in chiusura per l’attaccante

Mateo Retegui, ex obiettivo di mercato per il Milan, sembra essere ad un passo dal Genoa: le ultime sul centravanti

Il nome di Mateo Retegui era stato accostato in passato anche al mercato Milan. L’attaccante potrebbe presto arrivare a giocare in Serie A, ma non in rossonero.

Come riporta Gianluca Di Marzio, il Genoa avrebbe intavolato i primi contatti (positivi) per il suo acquisto. Il Grifone confida di chiudere il colpo già in settimana.