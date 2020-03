Repubblica ed Genova- Niente sfida al Milan, il Genoa resta a casa

Repubblica ed Genova, il quotidiano sottolinea la questione Serie A con il Genoa a casa e la Samp ancora incerta sul da farsi

Repubblica ed Genova, non si disputerà Milan-Genoa. La gara del Meazza è stata rinviata al 13 maggio prossimo, causa emergenza Coronavirus. Questo il titolo dell’edizione odierna del quotidiano: “Niente sfida al Milan, il Genoa resta a casa”.

SAMP IN ANSIA- “La Samp in ansia, non sa se giocherà”. Questo invece il titolo dedicato alla squadra blucerchiata. Nella giornata di oggi ci sarà la decisione anche per la sfida di Marassi contro il Verona, in programma lunedì sera.