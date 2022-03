Renato Sanches Milan: serve accelerata, la Juve fa paura. I rossoneri sono in pole ma devono stringere

Il Milan da qualche tempo ha messo in conto di perdere Kessie, individuando in Renato Sanches il sostituto ideale. Dopo aver tentato di anticipare il colpo a poche ore dalla chiusura del mercato di gennaio, i rossoneri stanno lavorando per abbassare le pretese economiche del giocatore.

Ma bisogna fare attenzione all’inserimento di altre squadre: nelle retrovie è apparsa la Juve che ha iniziato a stabilire contatti con l’entourage del giocatore. In più ci sono diversi club di Premier League che potrebbero inserirsi. Il Milan è in vantaggio perché si è mosso prima ma deve accelerare. Il costo del cartellino del portoghese, a un anno dalla scadenza del contratto col Lille, è di circa 20 milioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.