Reijnders a Sport Mediaset: «Dobbiamo fare di tutto per vincere la coppa: combattere e dimostrare che...»

Reijnders a Sport Mediaset: le parole del centrocampista del Milan in vista della finale di Supercoppa contro l’Inter

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha parlato cosi ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia della finale di Supercoppa contro l’Inter.

FINALE- «Una bella partita da giocare, dobbiamo fare di tutto per conquistare la coppa, stiamo pensando alla partita di domani»

POWER REIJNDERS- «Devo farlo in ogni partita, domani devo giocare come voglio sempre fare e aiutare la squadra a creare occasioni per i nostri attaccanti e segnare»

SI PUO’ BATTERE L’INTER?- «Sì, penso che lo abbiamo dimostrato nell’ultima partita giocata contro l’Inter, abbiamo giocato molto bene. Domani non sarà diverso, dobbiamo combattere, senza paura di giocare. Dobbiamo dimostrarlo»

COSA HA CAMBIATO CONCEICAO- «Dobbiamo essere più aggressivi e lo abbiamo dimostrato contro la Juventus nel secondo tempo, nel primo abbiamo atteso troppo, nel secondo tempo siamo stati più aggressivi e creato di più. Ed è così che dobbiamo giocare anche domani»

PRIMO TROFEO CON IL MILAN?- «Devo giocare come se fosse la mia ultima partita. Tutta la squadra ha lo stesso obiettivo, vogliamo davvero vincere questo trofeo».