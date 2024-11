Reijnders a Sport Mediaset: «Vittoria pesantissima ma non possiamo prendere certi gol». Poi elogia Leao

Reijnders, centrocampista del Milan, ha analizzato la vittoria dei rossoneri contro lo Slovan Bratislava in Champions League

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria del Milan sul campo dello Slovan Bratislava, Tijjani Reijnders ha dichiarato:

PAROLE – «Questa gara era molto importante da vincere. Abbiamo iniziato molto bene e poi abbiamo concesso un gol che non si può concedere. Alla fine nel secondo tempo abbiamo segnato due grandi gol e possiamo tornare a casa con i tre punti. Per noi non può succedere di essere così vulnerabili nel contropiede: sapevamo che avrebbero difeso molto bassi ma dovevamo essere più preparati. Di sicuro dobbiamo fare meglio e lavorare molto su questo aspetto. Il gol per Rafa è molto importante, lo vedete anche voi che vuole lavorare sempre per la squadra. Per noi è un’arma ed è un grande giocatore».