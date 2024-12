Reijnders Milan, prestazione super contro l’Empoli: la stampa lo esalta!

Reijnders Milan, per l’olandese una prestazione super contro l’Empoli: doppietta decisiva e la stampa lo esalta così

Il Corriere dello Sport apre con ‘L’olandese volante’ perchè Tijjani Reijnders ha dominato nella sfida tra Milan ed Empoli. Il centrocampista è stato decisivo con una doppietta e ha messo in mostra tantissima qualità in ogni giocata.

Continua, dunque, il momento di forma spaziale dell’ex AZ: dall’assist di Cagliari alla rete al Bernabeu, per non dimenticare la doppietta contro il Brugge in Champions.