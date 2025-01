Conferenza stampa Reijnders: «Opportunità per vincere il primo trofeo con il Milan. Giocare come fosse l’ultima partita!»

Conferenza stampa Reijnders: il centrocampista del Milan presenta la finale di domani in Supercoppa Italiana contro l’Inter

Reijnders, centrocampista del Milan, presenta la finale di Supercoppa Italiana di domani contro l‘Inter. Ecco le parole riportate LIVE da Milannews24.

SUPERCOPPA PRIMO TROFEO COL MILAN – «È una grande opportunità poter vincere il primo trofeo, sarebbe bello e devo giocare come se fosse la mia ultima partita. Credo che tutti dobbiamo giocare così. E’ una grande opportunità per il gruppo di vincere un trofeo com questo. Non capita spesso di poter vincere un trofeo, poi dovremo pensare al campionato e alla Champions League. E’ una buona possibilità di cambiare le cose».