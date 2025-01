Conferenza stampa Reijnders: «Il discorso di Bennacer? Lo spirito c’è sempre stato»

Conferenza stampa Reijnders: il centrocampista del Milan presenta la finale di domani in Supercoppa Italiana contro l’Inter

Reijnders, centrocampista del Milan, presenta la finale di Supercoppa Italiana di domani contro l‘Inter. Ecco le parole riportate LIVE da Milannews24.

IL DISCORSO DI BENNACER E LO SPIRITO – «No, lo spirito c’è sempre stato. Penso che dobbiamo guadagnare sempre più fiducia nel nostro gruppo e battere la Juve ci ha dato una bella spinta in tal senso. Dobbiamo andare avanti da questo, sentirci come una famiglia tutti insieme e quello è stato un bel segnale. Siamo una famiglia e dobbiamo lavorare l’uno per l’altro».