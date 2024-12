Reijnders Milan, l’olandese è una macchina da gol: già eguagliato il bottino della scorsa stagione. Le ultimissime sul mondo rossonero

Reijnders è sicuramente uno dei giocatori che ha iniziato meglio la stagione del Milan. La conferma è arrivata anche nell’ultima partita di campionato contro l’Empoli: grazie alla sua doppietta i rossoneri hanno trovato la vittoria.

Parlando di numeri di gol il centrocampista olandese ha segnato tre gol nel campionato in corso (in 12 partite), lo stesso numero di quelli fatti registrare nella scorsa Serie A (in 36 presenze).