Reijnders Milan, ingaggio da urlo per l’olandese: ecco quanto guadagna dopo il rinnovo

Reijnders Milan, il centrocampista olandese ha raddoppiato il suo ingaggio dopo il rinnovo: ecco quanto guadagna

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha voluto dare un importante riconoscimento economico a Reijnders dopo il rinnovo del contratto:

PAROLE – «Le condizioni diverse rispetto all’accordo precedente sono, chiaramente, la scadenza del contratto lo stipendio aumentato come riconoscimento per le sue prestazioni in campo: il nuovo accordo prevede la scadenza fissata per il 30 giugno 2030, l’ingaggio è raddoppiato ed è salito dagli 1,6 milioni di euro che percepiva prima ai 3,2 milioni che tocca considerando anche i bonus. Il Milan ha voluto blindare Reijnders anche per avere più potere sul mercato: in Inghilterra si parla di un interesse del Chelsea ma al momento non ci sono stati contatti diretti».