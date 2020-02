Rebic sorprende e anche la Fiorentina sorride: ecco il motivo

Le prestazioni e i gol di Rebic stanno sorprendendo un po’ tutti, compresi i dirigenti del Milan che non avevano stipulato un diritto di riscatto

Le prestazioni e i gol di Ante Rebic stanno sorprendendo un po’ tutti, compresi i dirigenti del Milan che non avevano stipulato un diritto di riscatto con l’Eintracht Francoforte. Il croato è in un limbo perché in teoria al termine del prestito dovrebbe tornare in Germani, ameno che non si trovi un altro tipo di accordo tra i due club (accordo che potrebbe anche coinvolgere André Silva).

Da un’eventuale riscatto avrebbe da guadagnarci anche la Fiorentina, punita ieri sera proprio da Rebic. I viola avevano, infatti, ceduto l’attaccante all’Eintracht Francoforte dietro un accordo per una futura rivendita: alla Fiorentina spetterebbe il 50% della cifra che incasserebbero i tedeschi.