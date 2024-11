Real Madrid Milan, Suma fa chiarezza: «Mancato pranzo UEFA? Ecco come è andata». La rivelazione del giornalista

Real Madrid Milan, Mauro Suma, noto giornalista, ha fatto chiarezza sulla situazione relativo al pranzo UEFA tra i due club

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Mauro Suma ha spiegato:

PAROLE – «Mi è arrivato un articolo in cui si dice che il Milan ha disertato il banchetto Uefa. In realtà Milan e Real hanno passato tutta la mattinata insieme alla Ciudad Deportiva, con Florentino che ha visitato insieme a Furlani tutte le facilities del centro sportivo madridista. Real e Milan si sono dati appuntamento poi allo stadio, sapevano che si sarebbero rivisti allo stadio, l’incontro al banchetto UEFA c’è stato con altri dirigenti dei 2 club, di vari dipartimenti e di vario livello. Il clima era assolutamente disteso, allo stadio Florentino Perez ha accarezzato Ibra, hanno parlato tanto Ibra e Ancelotti, Gerry Cardinale ha visto la partita accanto al presidentissimo Florentino Perez, però c’era già la narrazione del Milan che diserta, che non c’è».