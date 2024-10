Real Madrid Milan, che guaio per Ancelotti: il titolarissimo salta il big match

Real Madrid Milan, che guaio per Ancelotti: il titolarissimo out per infortunio. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Real Madrid, prossimo avversario del Milan in Champions League, dovrà fare a meno di Rodrygo per diverso tempo. Il brasiliano, infatti, nel match vinto dalla sua squadra per 5-2 contro il Borussia Dortmund, ha rimediato una lesione muscolare al bicipite femorale destro.

Oltre alla sfida contro il Barcellona, dunque, l’ex esterno del Santos salterà anche il match contro la squadra rossonera.