Real Madrid Milan, Ancelotti PERDE un TITOLARISSIMO! Comunicato UFFICIALE, è tutto confermato

Real Madrid Milan, Ancelotti perde un titolarissimo in vista della sfida di Champions League. comunicato ufficiale

Dani Carvajal, terzino del Real Madrid e della Nazionale spagnola, si è rotto il legamento crociato anteriore. Le brutte sensazioni avute ieri durante la sfida contro il Villarreal si sono tristemente confermate tali.

Carlo Ancelotti, ex Milan, perderà dunque per quasi tutta la stagione uno dei candidati al Pallone d’Oro. Una brutta tegola per i Blancos che dovranno fare a meno di uno dei leader più importanti all’interno dello spogliatoio e del campo. Ecco le sue dichiarazioni:

CARVAJAL – «Grave lesione al legamento crociato. Mi opererò e non vedo l’ora di iniziare la convalescenza e tornare come una BESTIA. Grazie mille a tutti per i vostri messaggi, mi sento molto amato»