Real Madrid Milan, Henry contro Mbappé: «Squadra frustrata con lui, deve fare questo!». Le ultimissime sul match di ieri sera

Thierry Henry è andato completamente contro Kylian Mbappé e sulla situazione attuale del Real Madrid, ieri sconfitto dal Milan. Le parole ai microfoni della CBS.

LE PAROLE – «La squadra è frustata con lui, lo capisco e non è facile. Dobbiamo dargli tempo, ma deve imparare a giocare da numero 9, avendo voglia di applicarsi. Andrà meglio perché peggio di così non può andare. Non gli chiediamo di tenere la palla come faceva Drogba o di dribblare tutti, ma di giocare da attaccante quando la squadra è alta. Che tu sia un’ala, un 9 o un 10, puoi correre, anche Rudiger ha fatto una corsa nel primo tempo. C’è un’altra cosa che non va è l’equilibrio della squadra. La domanda ce la ponevamo già quando è arrivato Mbappé: come equilibrerà la sua squadra Ancelotti? È molto difficile. Non cercherò scuse per Bellingham, che è andato male, ma dove gioca e cosa dovrebbe fare? Rodrygo è stato fondamentale quando perdevano palla anno scorso, ora è in panchina».