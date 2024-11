Real Madrid Milan, attacco affidato a loro due: Fonseca ha deciso! Le ultime dal Bernabeu

Real Madrid Milan, attacco affidato a Morata e Leao: Fonseca ha deciso così sul portoghese! Le ultime di formazione dal Bernabeu

Come sottolinea questa mattina la Gazzetta dello Sport, verso Real Madrid Milan è pronto a tornare titolare Rafa Leao. Accanto al portoghese in avanti ci sarà anche l’irremovibile Alvaro Morata: lo spagnolo non può mancare.

Nelle probabili formazioni salta all’occhio la mancanza di Chukwueze sostituito da Musah. Scelta di Fonseca per coprire maggiormente la fascia destra dove nei Blancos gioca Vinicius Jr.