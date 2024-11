Real Madrid Milan, clamoroso retroscena! Ancelotti aveva pensato ad una mossa a sorpresa, l’aneddoto è da non credere

Real Madrid Milan, retroscena clamoroso sulle scelte di formazione di Carlo Ancelotti: l’idea era mettere Militao terzino destro

Interessante retroscena svelato da Marca su Real Madrid-Milan, gara vinta 1-3 dalla squadra di Paulo Fonseca.

Carlo Ancelotti, tecnico dei Blancos, aveva infatti deciso di cambiare la sua difesa in quanto era preoccupato della fascia sinistra rossonera e voleva cercare di limitare Theo Hernandez e Rafael Leao. Per questo motivo, nelle prove di formazione alla vigilia della partita, l’allenatore italiano aveva provato questa difesa: Militao terzino destro, Tchouaméni e Rüdiger in mezzo e Mendy a sinistra (con Camavinga a centrocampo). Dopo la seduta, però, Ancelotti e Militao hanno parlato e il giocatore brasiliano non si è rifiutato di giocare in quel ruolo, ma ha spiegato che non si vedeva in quella posizione contro il Milan.