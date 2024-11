Real Madrid Milan, Ancelotti dovrà rinunciare al titolarissimo: grave perdita

Real Madrid Milan, Ancelotti dovrà rinunciare al titolarissimo. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Questa sera andrà in scena il big match tra il Real Madrid e il Milan valido per la giornata numero quattro dei gironi di Champions League. Il grande ex, Carlo Ancelotti, dovrà rinunciare a un titolarissimo.

Courtois, infatti, non ha recuperato dall’infortunio e, dunque, non sarà a difendere i pali della porta dei Blancos. Al posto del portiere belga ci sarà l’ucraino Andriy Lunin.