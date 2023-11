Razzismo dopo Newcastle Arsenal: il comunicato UFFICIALE dei Magpies. Ecco cosa è successo

In occasione del match con l’Arsenal, Bruno Guimaraes e Willock sono stati vittime di cori razzisti. Un episodio così denunciato dal Newcastle tramite i propri canali ufficiali.

IL COMUNICATO – «Il Newcastle United condanna fermamente gli abusi razzisti inviati a Bruno Guimarães e Joe Willock tramite i social media in seguito alla vittoria di ieri sull’Arsenal. Il nostro messaggio è chiaro. Non c’è spazio per il razzismo nel calcio e nella società».