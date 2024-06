Razzismo Maignan, Rocchi torna sull’episodio: «Maresca è stato bravissimo. Noi vorremmo avere zero casi ma…». Le parole del designatore

Il responsabile CAN, Gianluca Rocchi ha parlato dall’Aula Magna di Coverciano per analizzare la stagione arbitrale e in particolare il caso di razzismo nei confronti del rossonero Maignan.

PAROLE – «Era stato una delle cose sulle quali stare attenti, abbiamo avuto un caso, quello di Maignan a Udine in cui Maresca era stato bravissimo. E sì, anche Acerbi con Juan Jesus ma parlo di rapporti tra il pubblico e i calciatori. Questo vuol dire che il pubblico come prima cosa si è comportato meglio e che, se stimolate, sul tema le persone danno risposte. Noi vorremmo avere zero casi, non uno, però possiamo farci un applauso tutti, come sistema calcio».