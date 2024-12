Ravezzani contro Fonseca: «Milan senza anima e senza gioco: c'entra l'allenatore...»

Fonseca Milan, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha criticato duramente le parole del tecnico dopo la gara contro l’Atalanta

Intervenuto sul proprio profilo di X, Fabio Ravezzani ha dichiarato:

PAROLE – «Fonseca fa perdere il Milan nel modo peggiore. Senza anima, senza gioco. La squadra dominante sarebbe quella che a Bergamo prende 8 tiri in porta e ne fa 2? Fonseca allude che La Penna sia al servizio dell’Atalanta (da varista e da arbitro). Un’accusa tanto grave e indimostrabile che non può passare in silenzio. Il Milan meritava di meglio, almeno dopo la partita. Invece è riuscito a fare peggio con le parole che con la tattica».