Ravezzani AVVERTE: «Basta questo per CAPIRE che Fonseca non controlla la SQUADRA! Il Milan ha bisogno di...»

Le parole di Fabio Ravezzani dopo la sconfitta del Milan contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni condivise sul proprio profilo X

Intervenuto nel proprio profilo X, il giornalista Fabio Ravezzani ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la sconfitta del Milan di Fonseca contro la Fiorentina al Franchi.

PAROLE – «Fonseca dice che il rigorista è Pulisic e non capisce perché al dischetto siano andati Theo e Abraham. Basta questo per capire che non ha alcun controllo della squadra. Il Milan ha bisogno di un allenatore leader che rimetta in riga i troppi calciatori caratteriali della squadra. Poi serve che in attacco si torni a segnare come prima. Leao (1 gol) Abraham (1 su rigore) e Morata (2) sono pericolosamente sotto media. Le ultime dichiarazioni di Fonseca sono umanissime, ma sconcertanti. Prima si lamenta che in Italia c’è troppo tatticismo e deve preparare ogni partita in modo diverso dall’altra. Poi ammette candidamente che i rigori li battono senza ascoltare le sue indicazioni. Così non va».