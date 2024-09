Fabrizio Ravanelli ha duramente criticato la scelta di Antonio Conte di diventare allenatore del Napoli

Fabrizio Ravanelli, consigliere generale del Marsiglia, ha espresso dubbi sulla scelta di Antonio Conte di allenare il Napoli. Secondo Ravanelli, Conte, accostato in passato anche al Milan, ha preso un rischio enorme accettando l’incarico, considerando le sue alte aspettative nei confronti della società e dei giocatori. Ravanelli ritiene che sarà difficile per Conte portare avanti il suo progetto a Napoli e che, se dovesse riuscirci, sarebbe un vero miracolo. Nonostante le sue perplessità, Ravanelli augura a Conte di avere successo nella sua nuova avventura.

LE SUE PAROLE – «Conte al Napoli? Secondo me ha preso un rischio grossissimo, io non l’avrei mai fatto. So bene che Antonio non può vivere senza calcio, però conoscendolo so anche quello che pretende da una società e dai suoi giocatori. Sarà difficile portare avanti il suo progetto a Napoli. Se ci riuscirà, sarà un miracolo. Uno come lui potrebbe pure farcela, gli auguro ovviamente di farcela, anche se sarà un miracolo».