Futuro Raspadori: fissato un summit tra Juve e Sassuolo

Ancora incerto il futuro di Raspadori. Sull’ attaccante del Sassuolo , accostato anche al Milan, c’è la Juventus.

Come riportato da Tuttosport Sono in rialzo le quotazioni di Giacomo Raspadori, che qualche settimana fa sembrava essere scomparso dai radar. Il ragazzo vorrebbe fare il grande salto e si ritiene pronto per questo, mentre intanto è stato fissato un summit con il Sassuolo per provare ad anticipare la concorrenza