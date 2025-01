Rashford Milan, Cassano frena l’entusiasmo: «C’è un aspetto che non mi convince». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Antonio Cassano, a Viva el Futbol, ha smorzato un po’ l’entusiasmo attorno alle voci che vorrebbero Rashford al Milan.

PAROLE – «Parliamo di un giocatore fantastico che a me fa impazzire. Non tre anni fa, cinque anni fa o dieci anni fa, ma un anno e mezzo fa aveva chiuso la stagione con 28 gol segnati facendo l’attaccante esterno. Il problema è che prende 12 milioni di euro a stagione. Chi si può permettere in Italia una cifra del genere? Non se lo può permettere nessuno in Italia. Sarebbe fantastico sia per il Milan che per la Juventus, però io non penso che possa arrivare nel nostro campionato».