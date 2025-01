Rashford Milan, Baiocchini spiega: «C'è quest'idea in ballo: dipende tutto da...»

Rashford Milan, Baiocchini negli studi di Sky Sport spiega la situazione: «C’è quest’idea in ballo: dipende tutto da…»

Il giornalista Emanuele Baiocchini negli studi di Sky Sport spiega la situazione Rashford Milan:

PAROLE – «Ci sono nomi che interessano come quello detto ieri sera che è di Marcus Rashford. Giocatore straordinario, ha giocato più di 400 partite con lo United e 60 con l’Inghilterra, con cui ha fatto 17 gol. Parliamo di un top player che i siti di settore valutano tra i 50 e i 60 milioni di euro, che però nelle ultime settimane ha avuto dei problemi con il nuovo allenatore, Amorim. Appena arrivato il portoghese ha giocato titolare le prime due partite, poi è stato messo in panchina, Amorim ha fatto delle dichiarazioni che hanno fatto pensare ad un comportamento poco professionale da parte di Rashford. Lui ha giocato a destra, a sinistra e anche prima punta.

Nel Milan potrebbe essere il vice Leao o l’alternativa a Morata ed Abraham. Sostanzialmente è un’opportunità che il Milan sarebbe anche pronto a cogliere. Se il Manchester United da in prestito un giocatore come Rashford il Milan sarebbe interessato, molto interessato. Però c’è il capitolo relativo all’ingaggio: Rashford prende 14 milioni di euro l’anno, da qui a giugno sarebbero 7 milioni. Un ingaggio totalmente fuori dalla portata di qualsiasi squadra italiana. Se il Manchester United dovesse darlo in prestito e contribuire all’ingaggio in maniera sostanziale allora il Milan sarebbe pronto a parlarne in maniera molto concreta, cosa che per ora non è ancora iniziata ma l’idea è in ballo».