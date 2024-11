Ranking UEFA aggiornato: cambia la posizione dell’Italia. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

La Uefa ha aggiornato il ranking per nazioni al termine degli impegni nelle coppe europee di questa settimana. Brutte notizie per l’Italia che viene scavalcata dal Portogallo al secondo posto in classifica dopo i pareggi di Lazio e Roma. Questa notizia interessa anche il Milan: le prime nazioni due avranno cinque squadre qualificate in Champions League.

RANKING STAGIONALE UEFA

1. Inghilterra 11.303

2. Portogallo 10.475

—- —- —-

3. Italia 10.125

4. Germania 9.375

5. Spagna 9.000

6. Francia 8.642

7. Belgio 8.600

8. Repubblica Ceca 8.300

9. Polonia 7.500

10. Olanda 7.333