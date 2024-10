Ranieri dice la sua sulla corsa scudetto: «Quest'anno sarà molto più bello, c'è compattezza! Poi però quando lui prende una squadra...»

Le parole di Claudio Ranieri, ex allenatore di Cagliari, Juventus, Roma, Inter e non solo, su questo avvio di campionato delle sue ex squadre

Parola a sir Claudio Ranieri. L’ex allenatore di Cagliari, Juventus, Roma, Inter e non solo, è stato ospite sulle frequenze di Rai Radio 1. Ecco le sue dichiarazioni sulla corsa Scudetto che riguarda anche il Milan, riprese e riportate dall’ANSA.

FAVORITA SCUDETTO – «Senza fare nomi, io dico che quando Conte prende una squadra, se non arriva primo arriva secondo. Non voglio caricarlo di responsabilità, ma anche il fatto di non avere le coppe inciderà molto quando arriveremo a marzo- aprile. Credo che quest’anno ci sia più compattezza in testa alla classifica. Sarà molto più bello».