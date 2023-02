Palladino a DAZN: «Orgoglioso della prestazione, Galliani...»

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha analizzato nel post-partita la sconfitta subita oggi contro il Milan: le sue parole

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, è intervenuto a DAZN nel post-partita della gara col Milan. Le sue dichiarazioni:

PARTITA: «Ho fatto i complimenti ai ragazzi, hanno dato tutto e hanno fatto un’ottima prestazione. Nel primo tempo siamo stati perfetti nel non possesso palla, abbiamo concesso poco al Milan. Il rammarico è che abbiamo avuto poco coraggio nel possesso palla, di solito non siamo così timorosi. Nel secondo tempo il Milan è calato un po’ a livello fisico e noi siamo stati molto bravi. CI è mancato quel guizzo finale, ci speravo. Non posso dire niente ai ragazzi, è una partita che ci farà crescere tanto. È all’interno di un percorso fare prestazione del genere contro una squadra che l’anno scorso ha vinto il campionato, contro giocatori straordinari. Abbiamo accettato duelli a tutto campo. Qualche ripartenza subita ci può stare, i ragazzi erano dispiaciuti e dobbiamo essere orgogliosi. Sono orgoglioso dei ragazzi».

APPROCCIO: «Mi è dispiaciuto che di solito noi siamo leggeri, siamo sbarazzini. Abbiamo questa leggerezza di attaccare, ruotare negli spazi… Siamo stati un po’ timorosi, come se la palla ci scottasse. Nessuno ci ha messo quel qualcosa in più di intraprendenza che serviva in quei momenti. Magari questa partita l’abbiamo sentita un po’ di più, ci sta in un percorso di crescita. Nel secondo tempo c’è stato un cambiamento di rotta e mi ha fatto piacere».

CAMBIO CENTRAVANTI: «Guardo molto in base agli avversari. Ad un certo punto mi serviva un attaccante che attaccasse la profondità e ho messo Mota per allungare la difesa del Milan, volevo sfiancarla un po’. Alla fine loro si sono abbassati un po’ e ho messo una prima punta. Poi siamo passati al 4-2-3-1, ho finito con Pessina centrale e Izzo terzino».

CIURRIA: «Un giocatore intelligentissimo, straordinario. Cresce di settimana in settimana, poi soprattutto è duttile, può giocare ovunque. In base a lui cambio sistema di gioco. Oggi nel primo tempo poteva fare un po’ di più, nel secondo tempo ha fatto un’ottima partita».

COMPLIMENTI DI GALLIANI: «È sempre qui con noi, ci ha fatto i complimenti. Ci ha detto che dobbiamo essere orgogliosi di come giochiamo a calcio. Ora si guarda subito alla Salernitana».