ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rafael Leao eletto MVP di gennaio: la scelta dei tifosi rossoneri per il mese appena concluso

Imprendibile, instancabile, decisivo. Rafael Leão è tornato in campo il 6 gennaio contro la Roma dopo un mese di stop e ha subito lasciato il segno: in gol contro i giallorossi, due assist contro il Venezia, di nuovo in gol contro Spezia e Genoa (in Coppa Italia). Il suo rientro in campo era tanto atteso dopo un mese di dicembre difficile per i rossoneri. Ed è lui il più votato dai nostri tifosi come MVP del mese di gennaio.

Il giovane portoghese, nelle cinque partite giocate in questo mese, ha mantenuto un livello altissimo di rendimento, garantendo cambio di passo e tante giocate risolutive. Di partita in partita la sua crescita e la sua costanza sono sempre più evidenti e rimarcano un talento purissimo e da preservare.

5 presenze totali per Rafa a gennaio, 305 minuti conditi da 3 gol, 2 assist, 12 occasioni create – nessun altro rossonero ne ha create di più nel periodo – e 14 tiri, 9 nello specchio di cui 7 in Serie A. Solo Abraham e Immobile (9 a testa) hanno effettuato più tiri in porta di Rafa a gennaio in campionato.

Nel mese appena concluso, insieme a Berardi e Milinković-Savić, Leão è uno dei tre giocatori con almeno 2 gol e almeno 2 assistall’attivo in Serie A. Insomma, numeri da MVP.