Leao esulta a fine partita: «Avanti così, +3» – FOTO

Rafael Leao è stato uno dei protagonisti della gara di questa sera vinta dal Milan per 1-0 contro il Torino: l’esultanza social

Rafael Leao ha giocato un’altra ottima partita nella sfida di questa sera vinta per uno a zero dal Milan contro il Torino. Stavolta niente goal per il portoghese ma una partita di grande sostanza e di grande sacrificio.

L’attaccante rossonera ha esultato sul proprio profilo Instagram postando una bella foto con una didascalia chiara: «Avanti così +3✅».