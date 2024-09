Rafa Mir, l’ex OBIETTIVO DEL MILAN è stato arrestato: la spiegazione DELL’ACCADUTO. Le ultimissime sullo spagnolo

Rafa Mir, ex obiettivo del calciomercato Milan, è stato arrestato. Come riportato dai media iberici lo spagnolo è stato arrestato lunedì sera dalla Guardia Civil iberica con l’accusa di “aggressione sessuale” in un episodio in cui sarebbero rimaste coinvolte due donne.

Secondo Cadena SER, l’attaccante ha trascorso la notte nella cella della sede della Guardia Civile di Valencia. Ora non ci resta che attendere gli sviluppi di questa spiacevole vicenda che vede protagonista l’attaccante del Valencia.