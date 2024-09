Rabiot Milan, la TRATTATIVA a un bivio: la DECISIONE dei rossoneri sul francese è QUESTA

Il Milan ha da tempo il centrocampista francese ex Juve nella lista dei desideri. Ecco quante chance ci sono di vedere realizzata questa non semplice trattativa

Nonostante le voci insistenti degli ultimi giorni, Adrien Rabiot non giocherà per il Milan nella prossima stagione. Il centrocampista, uno dei pezzi pregiati rimasti ancora senza squadra, dovrà attendere ancora per trovare una nuova sistemazione. Scrive così TuttoSport di oggi.

Il Milan aveva valutato la possibilità di ingaggiare Rabiot, soprattutto in caso di partenza di Bennacer verso il Marsiglia. Tuttavia, il mancato trasferimento del centrocampista algerino e le elevate richieste economiche della madre-manager di Rabiot hanno raffreddato l’interesse dei rossoneri.

Il sogno del giocatore francese resta la Premier League, anche se finora le offerte più concrete sono arrivate da club arabi e turchi, destinazioni che non sembrano entusiasmare particolarmente il classe 1995.