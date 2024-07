Rabiot Milan, Giuntoli lo CONGEDA così dalla Juve! L’ANNUNCIO del DS sul francese: lo ha detto DAVVERO in conferenza stampa

Aprendo la conferenza stampa di presentazione della prossima stagione della Juventus, il ds dei bianconeri Cristiano Giuntoli ha fatto un annuncio sul futuro di Adrien Rabiot, centrocampista accostato con insistenza al mercato Milan. Il dirigente ha confermato come il contratto del francese con i bianconeri sia scaduto e che non farà più parte della squadra.

PAROLE – «Vogliamo ancora puntellare la squadra con un calciatore per reparto. E voglio ringraziare Rabiot. Il suo contratto è scaduto il 30 giugno. Lo salutiamo e lo ringraziamo per quello che ha fatto alla Juve, gli auguro un in bocca al lupo per il suo futuro».

